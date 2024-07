Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per rischio temporali in tutte le zone della regione per il pomeriggio e la serata di mercoledì 3 luglio.

Ecco le previsioni meteo per mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 3 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "infiltrazioni di aria fresca alla media troposfera favoriscono una moderata instabilità su gran parte della nostra penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 3 luglio "poco o irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti dalla tarda mattina-primo pomeriggio associati a rovesci o temporali sparsi più frequenti al sud e sulle zone appenniniche. Venti: deboli o moderati di direzione variabile, con rinforzi durante i temporali. Temperature: quasi stazionarie. Massime fino a 30 gradi in pianura".

Giovedì 4 luglio "residui temporali nella prima parte della giornata. Poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti nel pomeriggio. Sereno o poco nuvoloso dal tardo pomeriggio. Venti: di direzione variabile, tendenti a deboli meridionali in serata. Temperature: minime in calo, massime quasi stazionarie o in lieve aumento, con punte fino a 30-32 gradi".

Venerdì 5 luglio "sereno o poco nuvoloso con modesti addensamenti pomeridiani. Venti: deboli variabili. Temperature: minime in calo e massime in sensibile aumento con punte di 35 gradi in pianura".