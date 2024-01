Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per la giornata di giovedì 18 gennaio per rischio vento nelle zone A (Alto Tevere), C (Chiascio - Topino) e D (Nera - Corno).

Ecco le previsioni meteo per giovedì 18 e venerdì 19 gennaio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 17 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "lo scenario euro-atlantico è dominato da un ampio contesto perturbato pilotato da un ampio vortice depressionario centrato sulle regioni scandinave e alimentato da aria artica che tende a scendere di latitudine. Contemporaneamente, in Atlantico si va definendo una nuova saccatura progressiva che, nelle prossime ore si sposterà verso levante, ricongiungendosi con le propaggini più meridionali del suddetto vortice. Tale configurazione darà luogo a maltempo sull'Italia da oggi e fino a domenica".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 18 gennaio "ancora maltempo per buona parte della giornata con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale: al mattino sui settori meridionali e nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. I fenomeni tenderanno a esaurirsi nel corso della notte. Venti: sostenuti meridionali, da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte e fino a tempesta sui crinali appenninici in attenuazione nel pomeriggio. Temperature: in aumento, specie le massime. In lieve calo nei valori serali".

Venerdì 19 gennaio "momentanea tregua al mattino. Dal pomeriggio nuovo peggioramento a partire dai settori orientali in estensione al resto della regione in serata, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio; nevose in appennino fino a 1000m. Quota neve in ulteriore calo nottetempo fino 500-700m con possibili deboli nevicate o pioggia mista a neve, anche sul resto della regione. Venti: forti meridionali al mattino tenderanno a ruotare nel pomeriggio disponendosi da Nord-Nord-Est. Temperature: in calo, anche marcato nei valori serali".