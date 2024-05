Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un'allerta gialla per rischio temporali per il pomeriggio di lunedì 13 maggio per tutte le zone della regione.

Ecco le previsioni meteo per lunedì 13 e martedì 14 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 12 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "alta pressione sul Mediterraneo centrale. A partire da domani si prevede una graduale diminuzione della pressione a partire dal Mediterraneo occidentale per l'approssimarsi di una saccatura depressionaria atlantica con attivazione di un flusso di correnti sciroccali sull'Italia. Questa situazione determinerà l'aumento dell'instabilità anche sull'Umbria".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 13 maggio "velato in mattinata, ma con sviluppo di nuvolosità convettiva nel pomeriggio associata a rovesci e temporali sparsi. Venti: deboli occidentali. Temperature: minime in aumento, massime in locale lieve calo".

Martedì 14 maggio "inizialmente poco nuvoloso con nubi in aumento e locali temporali in Appennino, specie sui crinali. Venti: deboli occidentali. Temperature: stazionarie".