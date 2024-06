Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per rischio temporali per la giornata di giovedì 13 giugno.

Ecco le previsioni per giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un impulso perturbato, alimentato da aria fredda di origine scandinava sta iniziando il suo transito sull'Italia provocando i primi temporali intensi sul Nord. Nelle prossime ore i fenomeni si estenderanno a buona parte delle Penisola. A seguire un momentaneo miglioramento nel fine settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 13 giugno "irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sparse già dalla tarda mattinata a partire dai settori meridionali. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni andranno a interessare tutta la regione, anche a carattere di rovescio o temporale. Fenomeni in rapido esaurimento dalla serata. Venti: da deboli a moderati di direzione variabile, con possibili raffiche di rinforzo durante i temporali. Temperature: in ulteriore calo nei valori serali; in sensibile diminuzione le massime".

Venerdì 14 giugno "tempo stabile, seppur in un contesto di nuvolosità irregolare in transito nel corso della giornata. Venti: moderati occidentali, tendenti a divenire deboli di direzione variabile in serata. Temperature: minime in ulteriore lieve calo; massime in sensibile aumento".

Sabato 15 giugno "sereno o poco nuvoloso al mattino. Nubi in aumento nel pomeriggio, fino a divenire compatte in serata, ma non si prevedono precipitazioni. Venti: da moderati a forti sud-occidentali, diverranno deboli meridionali in serata. Temperature: minime stazionarie, massime in aumento".