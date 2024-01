Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo di livello giallo in tutte le zone della regione per rischio idrogeologico e rischio temporali per tutta la giornata di domenica 7 gennaio.

Ecco le previsioni meteo per domenica 7, lunedì 8 e martedì 9 gennaio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 7 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "il vasto vortice depressionario che interessa il Mediterraneo centro-orientale tenderà a colmarsi lentamente a partire dalla sera di oggi, tuttavia anche nella giornata di domani continuerà a influenzare le regioni centro meridionali".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 7 gennaio "cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e nevicate in Appennino inizialmente oltre i 1400-1500 metri, in calo a 1000 metri in serata sulle zone settentrionali.

Venti: da deboli a moderati da nord est con rinforzi sui rilievi. Temperature: in calo".

Lunedì 8 gennaio "cielo molto nuvoloso sulle zone appenniniche specie sui versanti orientali, dove saranno possibili residue, occasionali e deboli nevicate oltre i 600-800 metri. Venti: moderati da nord est con rinforzi in Appennino. Temperature: in calo".

Martedì 9 gennaio "inizialmente da poco a parzialmente nuvoloso con addensamenti intensi in Appennino. Aumento della nuvolosità in serata. Venti: moderati da nord est con rinforzi. Temperature: in calo ulteriore".