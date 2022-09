Maltempo, allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria

Temporali in arrivo, scatta l'allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria per giovedì 29 settembre. "Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domani giovedì 29 settembre 2022 e per venerdì 30 Settembre 2022, l’avviso di condizioni meteo avverse dal quale si prevedono sull’Umbria precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento", spiega una nota del Comune di Perugia.

Ecco le previsioni meteo per giovedì 29 e venerdì 30 settembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate alle 11.42 del 28 settembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Situazione sinottica generale "un vasto e profondo vortice di bassa pressione, centrato sulla Danimarca (993 hPa), convoglia flussi nord-occidentali instabili sul Mediterraneo Occidentale e sulla Penisola. Ad esso è associato un sistema frontale molto attivo che nelle prossime ore interesserà l'Italia provocando maltempo severo domani e venerdì anche sull'Umbria", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 29 settembre "maltempo su tutta la regione a partire dal mattino con precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente intensi sui settori meridionali e occidentali della regione; in serata le precipitazioni più intense si sposteranno sui settori appenninici con una parziale e momentanea attenuazione dei fenomeni sul resto della regione. Venti: da moderati a forti meridionali, in rinforzo nelle ore centrali della giornata. Temperature: minime in aumento, anche sensibile; massime in calo".

Venerdì 30 settembre "al mattino generalmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di breve rovescio. Le precipitazioni riprenderanno vigore nel pomeriggio con rovesci o temporali sparsi, localmente intensi e persistenti sui settori meridionali. Progressivo esaurimento dei fenomeni nel corso della notte su buona parte della regione. Venti: da moderati a forti meridionali, in rinforzo nelle ore centrali della giornata; tendenti a calare in serata, diventando meridionali. Temperature: stazionarie o in lieve calo".