Temporali e ondata di maltempo, allerta meteo arancione della Protezione Civile dell'Umbria per il pomeriggio di venerdì 30 settembre e gialla per sabato primo ottobre.

Secondo le previsioni nel pomeriggio è previsto "un rapido peggioramento con precipitazioni sparse che potranno assumere carattere temporalesco, anche localmente intense ed insistenti, specie sui settori centrali e meridionali. Fenomeni in attenuazione dalla notte".

Per sabato primo ottobre "al mattino ancora isolati fenomeni residui, anche a carattere di breve rovescio. Migliora con più decisione nel pomeriggio con il generale esaurimento dei fenomeni prima di sera su tutta la regione. Venti: minime stazionarie, massime in lieve calo. Temperature: da deboli a moderati meridionali, tendenti a divenire occidentali nel pomeriggio calando d'intensità".

Domenica 2 ottobre, invece, "cielo poco o irregolarmente nuvoloso, per velature in transito e locali, ma innocui, addensamenti sui rilievi. Venti: deboli meridionali, tendenti a divenire occidentali nel pomeriggio sui settori settentrionali. Temperature: minime in diminuzione, anche sensibile; massime in aumento".

Secondo Umbria Meteo "Ora, dopo una generale attenuazione delle precipitazioni tra la notte e le primissime ore di stamattina, l'instabilità torna ad aumentare e numerosi rovesci con locali temporali stanno già interessando l'Umbria". Le prossime ore pomeridiane, si legge ancora nel post Facebook, "saranno simili a quelle di ieri con linee di rovesci e temporali che potranno insistere su alcune zone cumulando alcune decine di millimetri in poche ore, per questo seguiremo attentamente la situazione come abbiamo fatto anche ieri per ternano, valle Umbra e perugino". Da stasera, prosegue Umbria Meteo, "progressivo miglioramento che annuncerà un fine settimana soleggiato, ancora possibili isolati rovesci sabato 1° ottobre, domenica 2 ottobre invece rischio quasi nullo, nubi in calo con prevalenza di sole e ventilazione debole o moderata occidentale. Temperature massime che saliranno fin su valori compresi tra 22°C e 26°C, minime non molto basse, tra 10° e 14°C, grazie alla notevole umidità che favorirà la formazione anche di qualche nebbia nei fondovalle".