Maltempo, allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria

Allerta meteo gialla per mercoledì 6 ottobre, le previsioni

Maltempo in arrivo sull'Umbria. Allerta meteo di livello gialla della Protezione Civile per mercoledì 6 ottobre per 'rischio temporali'.

Ecco le previsioni per mercoledì 6 ottobre: "Maltempo fin dal mattino, con piogge isolate che tenderanno a divenire sparse nel corso della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale dalle ore centrali della giornata, specie sui settori meridionali ed appenninici. I fenomeni si attenueranno in serata, ma senza cessare completamente su gran parte della regione. Venti: da moderati a forti meridionali con ulteriori locali rinforzi sui settori meridionali e lungo i crinali appenninici. Temperature: in ulteriore sensibile diminuzione".

Giovedì 7 ottobre "temporali sparsi sui settori appenninici, particolarmente intensi nella prima parte della giornata, specie lungo i versanti esposti ad Est, in progressiva attenuazione nel tardo pomeriggio. Sul resto della regione isolati e brevi rovesci al mattino, piogge isolate ed intermittenti nel pomeriggio. Venti: venti forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca sui crinali appenninici. Temperature: in ulteriore sensibile diminuzione, specie le massime".