Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per il pomeriggio e la serata di mercoledì 6 marzo per rischio temporali in tutte le zone dell'Umbria. Livello di allerta giallo per rischio idrogeologico nelle zone del Chiascio e del Topino e in quelle del Nera e del Corno.

Ecco le previsioni meteo per mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 6 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un vortice di bassa pressione, centrato sul Mar Ligure (1013 hPa) e in avanzata fase di cut-off, si sposterà verso i Balcani, dando luogo, sulla Penisola a condizioni di spiccata instabilità che si manifesterà, per lo più, sotto forma di fenomeni temporaleschi".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 6 marzo "nuvolosità irregolare, a tratti compatta per lo sviluppo di nubi prevalentemente cumuliformi a sviluppo verticale a cui saranno associate precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localizzate e non organizzate. I fenomeni, seppur di breve durata, potranno essere localmente intensi, specie nelle ore pomeridiane. Piogge in serata in esaurimento nel corso della notte. Possibili nevicate in Appennino oltre 1000-1100. Nel corso della notte possibilità di foschie, anche dense, nelle vallate e sulle pianure occidentali.

Venti: moderati meridionali con locali rinforzi sui rilievi e possibili raffiche durante i temporali. Diverranno deboli di direzione variabile dalla serata. Temperature: in diminuzione".

Giovedì 7 marzo "al mattino foschie dense o nebbie a banchi in rapido sollevamento al sorgere del sole. Giornata irregolarmente nuvolosa con nubi più insistenti sui settori appenninici dove si potranno avere isolate precipitazioni nel corso della mattinata, anche a carattere nevoso fino a 1000-1100m. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, diverranno da deboli a moderati dai quadranti di Nord-Est. Temperature: in lieve aumento le massime; in calo, anche sensibile, nei valori serali con la possibilità di locali gelate nei fondovalle nottetempo".

Venerdì 8 marzo "poco o irregolarmente nuvoloso al mattino, nuvoloso nel corso del pomeriggio tendente a coperto in serata, con precipitazioni a partire dai settori occidentali in estensione, nel corso della notte a tutta la regione. Venti: da deboli a moderati meridionali. Temperature: minime in calo con possibili gelate mattutine, specie nei fondovalle. In sensibile aumento nei valori serali".