Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Umbria ha diramato un'allerta di livello giallo per tutte le zone della regione per la giornata di martedì 5 dicembre. L'allerta, si legge sul sito, è per rischio temporali e rischio idrogeologico.

Per la giornata del 5 dicembre sono previste "piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale su tutta la regione con quantitativi puntualmente moderati" e "temperature in sensibile aumento nei valori minimi".

Ecco le previsioni meteo per martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate a martedì 5 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un esteso sistema frontale, associato ad una saccatura di origine polare con asse che va dal Mare del Nord alla Tunisia, sta transitando lungo la Penisola provocando condizioni di maltempo sulle regioni Peninsulari. Nelle prossime ore il suddetto fronte si sposterà rapidamente verso Sud-Est a seguito della rimonta di un'alta pressione dinamica sul Mediterraneo Occidentale che garantirà condizioni di tempo stabile sull'Italia per un paio di giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 5 dicembre "maltempo su tutta la regione al mattino con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio. Non si esclude qualche fenomeno temporalesco, più probabili sui settori occidentali. Dal primo pomeriggio progressivo miglioramento a partire dai settori nord-occidentali della regione. In serata ancora qualche fenomeno residuo sul settore sud-orientale con la possibilità di deboli nevicate in area Sibillini. Gli ultimi fenomeni andranno rapidamente in esaurimento in nottata. Venti: da moderati a forti meridionali, diverranno moderati occidentali nel pomeriggio fino a deboli di direzione variabile in nottata. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo".

Mercoledì 6 dicembre "irregolarmente nuvoloso al mattino, sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio. Possibili foschie, anche dense, al primo mattino, nelle vallate. Venti: deboli di direzione variabile, tendenti a divenire settentrionali dal tardo pomeriggio. Temperature: in diminuzione, anche sensibile nei valori serali, con la possibilità di locali gelate, più probabili fino a quote collinari".

Giovedì 7 dicembre "Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli dai quadranti settentrionali. Temperature: massime in lieve aumento, minime in calo prossime i poco inferiori allo zero. Possibilità di locali gelate, anche a quote di pianura e nei fondovalle, al primo mattino e nottetempo".