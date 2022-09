Maltempo, allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria

Allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria per venerdì 30 settembre per 'rischio temporali' e 'rischio idrogeologico'.

Ecco le previsioni meteo per venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate alle 11.34 di giovedì 29 settembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "un vasto vortice di bassa pressione, centrato sull'Europa settentrionale, interessa con correnti occidentali il Mediterraneo che portano masse d'aria fredda ed instabile di origine atlantica che interagisce con le masse d'aria mediterranee più calde ed umide. Tale configurazione darà luogo a maltempo, anche sull'Umbria", si legge sul sito.

Per quanto l'Umbria venerdì 30 settembre "Ancora maltempo fin dal mattino con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, che tenderanno a divenire sparse e localmente intense nel pomeriggio, specie sui settori meridionali ed appenninici. Tendenza ad una generale attenuazione dei fenomeni dalla serata. Venti: da moderati a forti meridionali, in attenuazione dal tardo pomeriggio. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento".

Sabato 1 ottobre "al mattino isolate precipitazioni residue, anche a carattere di breve rovescio, in esaurimento in tarda mattinata. Migliora con più decisione nel pomeriggio. Venti: moderati: meridionali al mattino, in rotazione da Ovest nel pomeriggio. Temperature: in aumento le massime; in calo le minime".