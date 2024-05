Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un'allerta gialla di livello giallo per rischio temporali per la giornata del 29 maggio per alcune zone della regione.

Ecco le previsioni per mercoledì 29 e giovedì 30 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile e aggiornate al 29 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "il blocco anticiclonico russo-scandinavo rimane saldamente in posizione, impedendo il normale spostamento verso levante dei flussi atmosferici. Inoltre, sul vicino Atlantico, è in rimonta un promontorio anticiclonico. Tale configurazione ha dato luogo a una saccatura che dall'Irlanda si estende fino al Mar Nero, coinvolgendo anche l'Italia con una serie di impulsi perturbati".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 29 maggio "ancora tempo instabile con piovaschi al mattino e isolati rovesci o temporali nel pomeriggio, specie a ridosso della dorsale appenninica. Venti: deboli settentrionali per buona parte della giornata; diverranno meridionali in serata. Temperature: in calo, specie le minime".

Giovedì 30 maggio "permangono condizioni di generale instabilità che favoriranno precipitazioni isolate nelle ore pomeridiane, anche a carattere di rovescio o temporale lungo la dorsale appenninica. Venti: da moderati a forti meridionali. Temperature: stazionarie le massime, in lieve aumento le minime".