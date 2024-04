Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per la giornata del 23 aprile per rischio temporali in tutte le zone della regione.

Ecco le previsioni meteo per martedì 23 e mercoledì 24 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 22 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "ampia circolazione depressionaria sull'Europa centrale continua a veicolare aria instabile sulla nostra penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 23 aprile "da nuvoloso a molto nuvoloso con maggiori addensamenti dalla tarda mattinata, associati a rovesci e temporali sparsi. Neve sull'Appennino oltre 1000-1200 metri di quota. Venti: deboli sud-occidentali con locali rinforzi. Temperature: in ulteriore calo".

Mercoledì 24 aprile "nuvolosità irregolare con rovesci sparsi e locali temporali, più probabili nel pomeriggio. Neve sull'Appennino oltre 1000-1200 metri di quota. Venti: deboli da sud-ovest. Temperature: in ulteriore lieve calo".