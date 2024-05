Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per rischio temporali e rischio idrogeologico per la giornata del 21 maggio.

Ecco le previsioni per martedì 21 e mercoledì 22 maggio pubblicate sul sito della Protezione Civile e aggiornate al 20 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un ampio vortice depressionario insiste sull'Europa Occidentale e convoglia verso l'Italia aria umida e instabile. Ciò darà luogo a maltempo anche sull'Umbria con fenomeni temporaleschi nella giornata odierna e, in misura minore, anche nei prossimi giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 21 maggio "ancora temporali o rovesci sparsi al mattino, in attenuazione nel pomeriggio. Possibile esaurimento dei fenomeni nel corso della notte. Venti: da moderati a forti dai quadranti sud-occidentali. Temperature: in sensibile diminuzione, specie le massime".

Mercoledì 22 maggio "condizioni di tempo perturbato con precipitazioni isolate che, nel pomeriggio potranno assumere carattere di breve rovescio o temporale, più probabili sui settori orientali. Fenomeni in esaurimento prima di sera. Venti: da moderati a forti di Libeccio, tendenti a calare in serata. Temperature: in ulteriore diminuzione, anche sensibile nei valori serali".