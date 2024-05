Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per la giornata del 20 maggio per rischio temporali in tutte le zone della regione.

Ecco le previsioni meteo per lunedì 20 e martedì 21 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 19 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un'area depressionaria, ben strutturata soprattutto in quota, estende la sua influenza a gran parte dell'Europa occidentale e favorisce l'arrivo di un flusso umido e instabile verso la nostra penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 19 maggio "nuvoloso con possibilità di locali rovesci e temporali nel pomeriggio Venti: deboli meridionali. Temperature: in lieve calo".

Lunedì 20 maggio "velato in mattinata, aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Rovesci e temporali sparsi più frequenti in serata. Venti: deboli da nord-est, temporaneamente da sud-est nel pomeriggio. Temperature: stazionarie o in lieve aumento".

Martedì 21 maggio "molto nuvoloso con piogge nella notte e in mattinata. Miglioramento dal pomeriggio con schiarite e fenomeni in esaurimento. Venti: moderati da sud-ovest. Temperature: massime in calo".