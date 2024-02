Umbria, allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per la giornata di domenica 11 febbraio per rischio temporali in tutte le zone della regione e rischio idrogeologico nella zona del Medio Tevere, del Nera e del Paglia.

Ecco le previsioni meteo per domenica 11 e lunedì 12 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 10 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una vasta depressione atlantica si muove verso levante andando a interessare gran parte dell'Europa. Una perturbazione associata a tale depressione interessa l'Italia".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 11 febbraio "molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, più probabili nel pomeriggio-sera. In serata possibili episodi di neve oltre i 1600 metri. Venti: deboli-moderati da sud, sud-ovest con rinforzi sui rilievi. Temperature: in calo".

Lunedì 12 febbraio "nuvoloso con possibilità di brevi piogge sparse. Venti: deboli occidentali. Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie".