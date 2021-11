Giornata Mondiale per la Lotta all’AIDS, Afas lancia nuova campagna per prevenzione e test. In calo i contagi in Umbria

"In ambulatorio abbiamo in cura attualmente circa 800 pazienti. Nell’ultimo anno si è registrato un lieve calo ma il dato non è per forza da leggere in chiave positiva perché far pensare anche ad una minore attenzione verso il testing": lo ha affermato Daniele Rosignoli Presidente di Anlaids Perugia e Medico Infettivologo della Clinica Malattie Infettive di Perugia nel corso dell conferenza organizzata dai vertici di Afas che tutti gli anni precede la giornata mondiale contro l'Aids. "Fare il test è infatti l’unico modo che abbiamo per conoscere e rilevare la presenza dell’Hiv e per questo, se si è avuto rapporti o comportamenti a rischio, è fondamentale che si decida di farlo. Ricordo che presso il nostro ambulatorio è possibile effettuare il test in maniera anonima e gratuita e senza necessità di ricetta medica".

Afas, le farmacie comunali, hanno realizza una brochure che vuole essere uno strumento utile e concreto in cui si spiega come fare prevenzione con l’intento primario di informare senza discriminare. L’impegno di Afas è infatti quello di divulgare in maniera chiara ed efficace tutte quelle informazioni che possano raggiungere anche le persone più svantaggiate della società.

Tra queste informazioni, fondamentale sapere che se si ha avuto un rapporto sessuale non protetto, c’è la possibilità di fare un test per rilevare la positività al virus dell’Hiv che è gratuito e per il quale non occorre l’impegnativa del medico. Il test viene effettuato, nelle modalità descritte, negli ambulatori delle malattie infettive degli Ospedali di Perugia (075/5783262) e Terni (0744/205573).

"Con questo appuntamento - la dichiarazione di Antonio D'Acunto, Presidente di Afas - Afas rinnova il suo impegno per aumentare la sensibilizzazione dei cittadini verso tematiche importanti come la prevenzione e la non discriminazione di persone sieropositive, anche e soprattutto in un momento come questo in cui l’attenzione mondiale è rivolta principalmente all’emergenza Covid e ci si può dimenticare di avere comportamenti corretti in altri ambiti legati alla salute".

"Questa conferenza - spiega Raimondo Cerquiglini, direttore di Afas - nasce dal fatto che Afas ha nel proprio statuto l’impegno di organizzare iniziative in concomitanza con le giornate più importanti a sostegno della salute dei cittadini. A questo proposito un grazie va dal un lato all’associazionismo che tanto fa per combattere la discriminazione dei malati e dall’altro ai medici che combattono quotidianamente in prima linea. Ogni anno Afas vuole fare il punto sulla situazione relativa alla diffusione del virus dell’Hiv attraverso strumenti concreti come ad esempio la nostra brochure".