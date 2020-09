Lavori 'Umbra Acque', rubinetti chiusi in cinque comuni: mappa e orari

Servizio idrico interrotto in cinque comuni (con diverse frazione coinvolte) a causa di "interventi interventi programmati e indifferibili sulle condotte". A comunicarlo è Umbra Acque: "Giovedì 17 settembre 2020 dalle ore 9 alle 15 - si legge in una nota dell'azienda - verrà interrotto il servizio nel Comune di Todi, frazione di Canonica. Sempre giovedì 17 settembre, dalle ore 12 alle 18, si potranno verificare cali di pressione/portata e/o interruzione del servizio nelle seguenti località: Todi (frazioni di Montemolino, Cecanibbi, Pian di San Martino e Pontecuti, Mannella, Ripaioli, Ilci); Fratta Todina (capoluogo e frazioni di Sant'Anna, Spineta, Pontecane, Ripalvella, Collelungo); Monte Castello di Vibio (capoluogo, e frazioni di Madonna del Piano e Doglio); Collazzone (capoluogo e frazioni); Castiglione del Lago (frazioni di Cantagallina, I Poggi, Caioncola, Vaiano, Villastrada, Porto, Binami, Mugnanesi, Lopi, Badia, Gioiella, Casamaggiore, Frattavecchia, Vitellino, Pozzuolo, Cozzano, Laviano, Petrignano).

Ecco poi dall'azienda alcune raccomandazioni: "Si ricorda che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445".