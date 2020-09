Lavori di manutenzione, una mattina senz'acqua a Città di Castello: mappa e orari

Servizio idrico interrotto per una mattina in alcune zone di Città di Castello a causa di "interventi programmati e indifferibili di manutenzione straordinaria di Via Pomerio San Florido". A comunicarlo è Umbra Acque: "Venerdì 18 settembre 2020 dalle ore 9 alle 13 - si legge in una nota dell'azienda - verrà interrotta l'erogazione idrica nelle seguenti zone del Comune di Città di Castello: via Borgo Farinario; via Guglielmo Oberdan; largo Monsignore Giovanni Muzi; piazza dell’Archeologia".

Ecco poi dall'azienda alcune raccomandazioni: "Si ricorda che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445".