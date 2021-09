Dramma Afghanistan, l'Umbria vuole essere modello di accoglienza: il punto in Prefettura, previsti 140 profughi

Il tavolo in prefettura tornerà a riunirsi nei prossimi giorni, non solo per definire gli interventi relativi all'emergenza afgana, ma tutta l'accoglienza per i richiedenti asilo

"L’Umbria può rappresentare un laboratorio d’accoglienza e integrazione per i profughi, soprattutto nuclei familiari, in fuga dall’Afghanistan dopo la prese del potere da parte dei Talebani". Ne è convinta la Cgil dell'Umbria che questa mattina ha partecipato in Prefettura al tavolo convocato dalla prefettura del capoluogo, insieme a quella di Terni, al quale hanno partecipato rappresentanti anche Cisl e Uil, insieme alle associazioni Udi e Terni Donne che nei giorni scorsi si sono fatte promotrici di due manifestazioni nei capoluoghi dell’Umbria per sollecitare l’apertura di corridoi umanitari e l’accoglienza della popolazione afgana, con particolare attenzione alle donne. Dall’incontro è emerso che sono circa 140 le persone arrivate o in arrivo nella nostra regione.

"Da parte di sindacati e associazioni c’è la massima disponibilità a collaborare con i soggetti che accoglieranno materialmente queste persone, oltre che con le istituzioni locali - hanno spiegato i rappresentanti presenti all’incontro in prefettura - nella consapevolezza che c’è bisogno di strutturare progetti e percorsi di inserimento calibrati sulle esigenze di queste famiglie”. Il tavolo in prefettura tornerà a riunirsi nei prossimi giorni, non solo per definire gli interventi relativi all'emergenza afgana, ma anche per strutturare una modalità di accoglienza rivolta a tutte le persone che chiedono asilo nella nostra regione.