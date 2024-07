Umbria, a caccia di case da assaltare: ladri presi grazie ai residenti

Ladri presi prima del colpo. Nella notte tra il 17 e 18 luglio la polizia di Terni è intervenuta a Borgo Rivo dove i residenti avevano segnalato tre persone. Poco dopo sono stati rintracciati dalla pattuglia all’interno di un condominio, con degli arnesi atti allo scasso.

Si tratta di uomini di nazionalità georgiana – di 37, 33 e 28 anni - due dei quali gravati da diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, commessi in varie città italiane. Erano saliti all’ultimo piano di un palazzo per nascondersi. I poliziotti li hanno trovati rannicchiati l’uno addosso all’altro. In tasca a uno di loro, è stata trovata la chiave di un’auto, una Chevrolet con targa slovacca, trovata poco distante e con il motore ancora caldo.

I tre sono stati portati in Questura, dove sono stati denunciati per tentato furto aggravato e per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Il questore Mangino emetterà nei loro confronti anche la misura di prevenzione del divieto di ritorno.