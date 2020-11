Task-force sanitaria: salgono a 174 le vittime con Covid. Nove nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore in Umbria sono decedute 9 persone portando purtroppo la somma totale dall'inizio della pandemia ad un tristissimo 174 (vittime). Una forte escalation soprattutto nell'ultimo mese. Purtroppo con l'innalzamento dell'età dei contagi e l'aumento dei ricoveri il numero dei decessi è tornato decisamente a salire. Le vittime hanno quasi tutte un'età molto elevate fatta eccezione per alcuni casi che però soffrivano di patologie gravissime. Tre vittime nel ternano e cinque in provincia di Perugia. Nel primo caso, econdo l'azienda ospedaliera di riferimento, si tratta di due uomini di 81 anni (Terni) e di 80 anni (Orvieto). Altra vittima a Orvieto. In provincia di Perugia si registrano invece: 1 caso a Bastia, 1 a Deruta, 2 a Perugia, 1 Umbertide. Un decesso registrato invece sotto la voce fuori regione.