Maltempo per le prossime 48 ore su tutta l'Umbria: tornerà anche la neve a quote collinari

Tornerà la neve in montagna e a quote collinari e pioggia invece a valle. Il peggioramento atmosferico è confermato dagli analisti di Umbria Meteo che hanno previsto 48 ore di maltempo su gran parte dell'Umbria. A partire da domani: "Rispetto al 26/27 dicembre, stavolta l'aria fredda arriverà da nord ovest, un corposo nucleo di aria fredda che nella notte della Befana transiterà sopra il centro Italia, quindi, almeno fino al 6, correnti occidentali e niente nord est con lieve effetto foehn. Lo zero termico è atteso intorno agli 800 metri di quota con neve che durante le precipitazioni più intense potrà scendere mediamente fin sui 500 metri di quota". Per il fine settimana si alzeranno le temperature, anche qualche grado sopra la media, e saranno previste ancora abbondanti piogge.