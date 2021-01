Ritorno a Scuola | Prefetto e Questore varano task-force anti-assembramenti

Il 25 gennaio anche in Umbria, gli studenti delle scuole superiori riprenderanno l’attività scolastica in presenza al 50 per cento. Per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme antiCovid stamattina è stato organizzato un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, Armando Grandone: è stata ravvisata la necessità di vigilare attentamente su eventuali possibili situazioni che potrebbero dare origine ad assembramenti non solo intorno ai plessi scolastici prima e dopo lo svolgimento delle lezioni, nelle fasi di entrata ed uscita degli alunni ma anche presso le stazioni ferroviarie, presso i vari terminal di arrivo e partenza degli autobus e tutti i luoghi di ritrovo abituale dei giovani.

La task-force sarà formata dalle forze dell'ordine più i Militari dell'operazione Strade Sicure, volontari Protezione Civile. e con la piena collaborazione dei dipendenti della collaborazione della Società Bus Italia. E' stata realizzata una vera e propria mappatura del territorio nella quale sono stati evidenziati i così detti “punti sensibili”. Il Questore ha raccomandato a tutti i Funzionari e Comandanti la massima attenzione nell’espletamento del delicato servizio. “Abbiamo un compito importantissimo – queste le parole del Questore – quello di collaborare alla riapertura delle scuole in massima sicurezza. Sono sicuro che riusciremo ad espletarlo al meglio con la consueta dedizione e con il consueto buon senso”.