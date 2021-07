Risalgono i contagi. Commissario Covid: "Vaccino fondamentale per respingere virus o, in caso di positività, per evitare il ricovero"

Sono 67 i nuovi casi registrati dalla task-force regionale anti-Covid in Umbria relativi alla giornata di sabato ma refertati nella dashboard regionale alle 9.30 di questa mattina. Un aumento consideravole che dimostra, come ormai da giorni, la discesa dei positivi non solo si è fermata ma ha iniziato a risalire velocemente. Per fortuna i ricoveri (ordinari e in terapia intensiva) sono solo 8 (+1 nelle ultime 24 ore) e i decessi sono fermi a zero da molti giorni. I nostri ospedali quindi non stanno subendo, come nelle altre ondate, pressioni rilevanti. Il Commissario Covid Massimo D'Angelo dopo aver fettuato lo screening dei 67 casi ha ribadito l'importanza della vaccinazione: buona sia per evitare e diffondere il contagio che, in caso di positività, per scongiurare di finire in Ospedale.

“Il dato più significativo – ha sottolinea il Commissario Covid Massimo D’Angelo – è che 46 nuovi casi su 67 sono persone non vaccinate. Allo stesso modo, tra i 21 nuovi positivi che presentano una sintomatologia lieve, 16 non sono vaccinati. I dati ribadiscono inequivocabilmente quanto sia importante sottoporsi a vaccinazione, per proteggere se stessi e gli altri. L’analisi dei dati nazionali evidenzia inoltre che nei soggetti che contraggono il virus e sono vaccinati con ciclo completo, il rischio di ospedalizzazione si riduce in maniera drastica rispetto ai soggetti contagiati e non vaccinati. Faccio pertanto un appello a tutti gli umbri che ancora non lo abbiano fatto, di aderire alla vaccinazione, anche per evitare di ritornare in situazioni di forti limitazioni della vita sociale e di grande stress del sistema sanitario ospedaliero e territoriale”.