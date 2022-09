Umbria, la protezione civile emana nuova allerta di rischio arancione: maltempo, ma soprattutto rischio frane

Il Servizio Protezione civile ed emergenze della Regione Umbria ha emesso dal pomeriggio di oggi - dalle 14 - fino a tutta la giornata del 18 settembre un bollettino, sulla base degli avvisi di condizioni meteorologiche avverse, di allerta per rischio meteo-idrogeologico- idraulico. Ancora una volta le aree più a rischio: altotevere, Alta Umbria, Gubbio, Perugia, Foligno-Spoleto, Valnerina. Non tanto i temporali e le raffiche di vento, ma il rischio è di frane e smottamenti a causa dei terreni fortemente provati dagli oltre 150 mm di pioggia caduti in 24 ore rispetto ai 60-70 mm che scendono nel mese di settembre.