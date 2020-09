Maltempo e allagamenti. Umbra Acque chiarisce: ecco di chi sono di competenza tombini e fogne

Il maltempo, con tanto di allagamenti a Perugia e provincia, ha alimentato anche polemiche e rabbia tra i cittadini alle prese con l'acqua alta, fenomeno che puntualmente ormai si ripete al primo acquazzone. Fogne, tombini e pulizia delle strade sono finite nel mirino. Umbra Acque, rispondendo ad un nostro articolo, ha voluto chiarire la propria posizione a riguardo della manutenzione nelle città, a partire dal capoluogo.

"Con riferimento all’articolo apparso oggi su Perugia Today, Umbra Acque S.p.A. chiarisce che La pulizia dei tombini compete al Comune. La quota di tariffa che l’utente paga in bolletta relativa al servizio fognatura e depurazione include, a carico del Gestore, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue provenienti dalle attività umane nella rete fognaria fino al depuratore e il successivo trattamento in appositi impianti prima del rilascio nell’ambiente. Non rientra invece nella competenza del Gestore la gestione delle reti fognarie che canalizzano le sole acque piovane". Ora attendiamo il Comune di Perugia magari con una bella nota di lavori veri per evitare allagamenti evitabilissimi.