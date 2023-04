Umbra Acque, manutenzione straordinaria a Perugia e Corciano: rubinetti a secco il 5 aprile, ecco le vie interessate

Umbra Acque ha informa i cittadini che, a causa di interventi programmati ed indifferibili sulle condotte idriche, dalle ore 9 alle ore 15 di mercoledì 5 aprile 2023 verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie nei Comune di Corciano e Perugia. Ecco le vie interessate: (Corciano) Via Panoramica ? Via Belvedere, Via della Circonvallazione, Via del Bosco, Via del Tramonto ? Via del Lago, Via del Sole, Via delle Rose, Via dei Lecci, Via dei Vigneti, Via dell’Oliveto, Via del Colle, Strada Fontana La Trinità da intersezione Strada Olmo Valle fino a Via Panoramica e tutte le vie limitrofe

Comune di Perugia: Via del Gabbro, Strada Cerruti, Via del Pallareto, Via della Pozzolana, Via del Peperino, Via Ginestra in olmo, Via dell’Antracite, Via dell’Ardesia, Strada Fontana La Trinità da intersezione Strada Olmo Valle fino a Strada Cerruti e tutte le vie limitrofe.

"Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente": hanno spiegato da Umbra Acque.