Coronavirus, bollettino regionale del 13 giugno 2021: finalmente zero decessi, sempre meno positivi

Nessun decesso nelle ultime 24 ore, 11 nuovi positivi (-10) e 32 guariti. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 11.27 del 13 giugno, sono 1.037 (-21 rispetto all'1e giugno) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.366 tamponi molecolari e 1.917 test antigenici. Il tasso di positività si attesta complessivamente pari a 0,33 per cento. Al 13 giugno sono 48 (+2 rispetto all'12 giugno) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 4 (-1 rispetto all'12 giugno) in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 56.667 i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 54213 (+32 rispetto all'12 giugno) i guariti, 1.417 i decessi, 947.097 i tamponi molecolari e 447.944 i testi antigenici eseguiti.