Umbertide, il sindaco Carizia potenzia la video-sorveglianza: strade e centro storico più sicuri

Potenziata la videosorveglianza cittadina sia in chiave città sicura che strade sicure. Ad Umbertide il sindaco Luca Carizia ha voluto puntare sull'occhio elettronico per blindare strade e nuove aree del centro storico. In funzione, per quest'ultimo aspetto, cinque nuove telecamere di videosorveglianza posizionate in piazza Matteotti a ridosso del palazzo comunale. I sistemi consentiranno quindi di monitorare l’area del centro storico .Per quanto riguarda strade sicure sono entrate in funzione delle nuove telecamere di lettura targhe presso la rotatoria posta in via Morandi all’intersezione con via Martiri della Libertà. Obiettivo scoprire chi circola senza aver effettuato la revisione e rinnovato l'assicurazione.

“Con l'entrata a pieno regime delle telecamere di piazza Matteotti si incrementa ulteriormente la rete di telecamere a tutela della sicurezza urbana nel nostro territorio comunale – affermano il sindaco Luca Carizia e l'assessore alla Polizia Locale, Francesco Cenciarini – Questi nuovi sistemi di monitoraggio consentiranno di controllare per la prima volta nella storia cittadina la piazza principale della nostra città e una delle zone di più grande prestigio del nostro territorio come il centro storico. Il tema della videosorveglianza del territorio è uno dei più sentiti della nostra Amministrazione. L'azione su questo fronte non si ferma per rendere ancora più capillare ed omogenea la tutela dei cittadini”.