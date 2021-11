Dramma a Umbertide: la sorella lo trova morto in casa

Trovato morto in casa a 54 anni. E' successo nel centro storico di Umbertide, nella mattinata di giovedì 18 novembre. A fare la tragica scoperta nella casa di via Grilli è stata la sorella. L'uomo, secondo la ricostruzione del Corriere dell'Umbria, era morto da giorni.

Sul posto i carabinieri per i rilievi e il 118. La salma del 54enne è stata trasferita all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per l'autopsia. Il 54enne sarebbe morto per cause naturali.