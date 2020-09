Umbertide, nuovo asfalto e altri due cantieri: stop a buche, la mappa degli interventi

Continua il piano strade fortemente voluto dall'amministrazione comunale del sindaco Carizia che ha come obiettivo quello di mettere in sicurezza tratti di arterie comunali altamente deteriorati. Con un investimento di 55mila euro si finanzierà il rifacimento del tratto di via Roma della rotatoria che collega con piazza Marx. Altri lavori, dall'importo complessivo di 14mila, prevedono nella stessa area anche l’eliminazione delle radici dei pini affioranti e il rifacimento del manto stradale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il secondo pèrogetto riguarda la sistemazione della parte di strada fra via Madonna del Moro e via dei Fabbri. In questo caso i lavori ammontano a 40.858,85 euro. “Si tratta di nuovi lavori di bitumatura e di messa in sicurezza, dopo quelli già avvenuti e che hanno interessato tratti della ex strada statale Tiberina e della parte alta di via Roma dallo svincolo della superstrada E45 – dicono il sindaco Luca Carizia e l'assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Villarini - Come da delibere della giunta comunale già precedentemente approvate, sono programmati anche lavori di rifacimento delle pavimentazioni di alcuni tratti di strada presenti nelle frazioni di Calzolaro e Montecastelli”.