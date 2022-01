Umbertide, “Solidarietà e vicinanza alle forze dell’ordine e a tutta la comunità”: Mancini e Puletti (Lega) sull'assalto al portavalori

“L’assalto al portavalori all’ufficio postale di Umbertide avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 26 gennaio, ha lasciato sgomenta l’intera cittadinanza”. È quanto dichiarano i consiglieri regionali della Lega, Valerio Mancini e Manuela Puletti, manifestando “piena solidarietà alle Forze dell’Ordine intervenute tempestivamente sul posto, alla Guardia Giurata rimasta ferita nello scontro, ai dipendenti dell’ufficio postale, al sindaco di Umbertide Luca Carizia e a tutti i cittadini che ora sono sotto choc”.

“Episodi come questo - continuano Mancini e Puletti - confermano l’urgenza di coordinare nel comprensorio le forze dell’ordine ottimizzando quello che è disponibile. Per questo, quanto prima, depositeremo una mozione che impegna la Giunta regionale a incentivare lungo l’asse della E45 l’installazione di dispositivi che controllino il flusso delle auto che entrano ed escono dalle strade principali dell’Umbria. Serve, infatti, implementare i servizi di videosorveglianza come già fatto in diversi comuni dell’alto Tevere dove il sistema di letture delle targhe segnala macchine rubate o senza assicurazione. Dobbiamo intervenire al più presto, anche perché la comunità di Umbertide, purtroppo, non è nuova a questi fatti incresciosi”.

“La Lega si è sempre battuta per la sicurezza dei cittadini e per dotare le polizie locali degli strumenti idonei – hanno concluso i due esponenti del Carroccio - L’enorme sforzo fatto dal Comune di Umbertide – concludono - per aumentare il personale della polizia municipale va premiato con un coordinamento delle amministrazioni di tutto il territorio anche attraverso l’attività prefettizia”.