Umbertide in lutto: morto all'ospedale di Perugia il 33enne caduto da un tetto

E' morto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia il 33enne caduto da un tetto a Pierantonio. A darne notizia è il Comune di Umbertide che, con una nota di cordoglio, ricorda il giovane umbertidese. "L'Amministrazione Comunale di Umbertide - si legge nella nota - esprime il più sentito dolore per la scomparsa di Alessio Marinelli, il ragazzo di Pierantonio deceduto nelle scorse ore all'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. La nostra comunità piange la perdita di una giovane vita. Alessio lascia un ricordo bellissimo nelle persone che hanno avuto l'onore di conoscerlo, nei tanti amici e in tutti coloro che gli hanno voluto bene. Alla sua cara mamma e a tutti i suoi cari giungano le più sentite condoglianze".

Il 33enne era ricoverato in ospedale da sabato per un grave politrauma. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti a Pierantonio insieme al 118, il 33enne è salito sul tetto di una ex fabbrica in disuso per recuperare un pallone ma il lucernaio è crollato.