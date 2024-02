Travolto mentre attraversa la strada, Enzo muore a pochi passi da casa il giorno prima del compleanno

Muore a pochi metri da casa il giorno prima del compleanno. È successo a Umbertide. Come riporta il Corriere dell'Umbria nell'incidente di venerdì 9 febbraio a Umbertide lungo via Colombo è morto Enzo Radicchi, 79 anni ancora da compiere. L'uomo è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di soccorso. Lascia una moglie, il figlio, la nuora e due nipoti. Accertamenti in corso da parte della polizia locale e dei carabinieri.