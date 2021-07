La Dea Bendata è tornata a premiare l'Umbria: centrata una quaterna al Gioco del Lotto, la combinazione vincente

Dopo la pioggia di soldi distribuiti a Perugia e Spoleto dal Gratta&Vinci, rispettivamente 500mila euro e 1milione di euro, la Dea Bendata è tornata distribuire vincite in Umbria. Stavolta è toccato ad Umbertide dove è stata centrata una quaterna al gioco del Lotto. Un cliente abituale sì è portato a casa qualcosa come 122.375 euro. La conferma è stata data dall'ufficiale agenzia Agimeg, specializzata nel gioco, che ha fornito anche i numeri vincenti: l'appassionato ha giocato la combinazione 6, 31, 46, 90. Una giocata su una suola ruota: quella di Firenze. "L'uscita del 90, da sempre molto caro agli appassionati del Lotto, ha contribuito a innalzare il montepremi della ruota toscana che in totale ha distribuito vincite per oltre 1,5 milioni di euro. E' stata la più generosa del concorso, solo l'opzione Tutte ha superato gli 1,6 milioni": specificano dall'Agimeg.