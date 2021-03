Umbertide, sopralluogo alla struttura dell'ex tabacchi: via libera al centro vaccinale

Sopralluogo nella struttura ex tabacchi per verificare la fattibilità di una nuova sede vaccinale per la somministrazione di massa delle dosi. Insieme al sindaco Luca Carizia, c'erano anche Massimo D'Angelo e al responsabile del distretto sanitario Daniela Felicioni. L'edificio, dopo una attenta valutazione, è stato ritenuto idoneo e quindi verrà allestito quanto prima per trasferirvi il servizio vaccinale in vista di una più ampia platea di utenti.

“Quello odierno è stato un incontro fondamentale – ha affermato il sindaco Luca Carizia - nel quale è stata avanzata la proposta da parte nostra di portare il punto per le vaccinazioni presso una nuova sede più ampia in vista dell'aumento del numero delle persone che saranno sottoposte a vaccino. Ci siamo immediatamente mossi per trovare una soluzione e colgo l'occasione per ringraziare il Gruppo Comunale di Protezione Civile per il lavoro che sta svolgendo all'esterno del punto vaccinale temporaneo di largo Cimabue”.