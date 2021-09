Tenta il suicidio su un cavalcavia della E45: salvato dai passanti e dalla Polizia

Voleva farla finita e per questo, di notte, stava cercando di risalre una scarpata per poi arrivare ad un cavalcavia al fine di gettarsi sulla carreggiata. Ma la sua scalata è stata notata da diversi automobilisti che stavano passando sulla statale E45, nel tratto di strada del comune di Umbertide, ed hanno subito avvertito le forze dell'ordine. Alcuni passanti, sollecitati dal Commissariato di Polizia di Città di Castello, si sono fermati ed hanno iniziato a dialogare con l'uomo per prendere tempo. Poco dopo è arrivata la Volante che ha convinto il 60enne - italiano - a desistere da qualsiasi intento suicida. L'uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario.