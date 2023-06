Si sente male per strada, soccorsa e portata in ospedale con la droga in tasca

Si sente male per strada, soccorsa e portata in ospedale. E spunta la droga. I carabinieri di Città di Castello hanno denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio una 20enne nata a Perugia ma

residente a Umbertide.

La ragazza ha accusato un malore per strada ed è stata soccorsa da 118 e carabinieri. "I sanitari - scrivono i militari - avevano rilevato una sintomatologia compatibile con l’abuso di sostanze stupefacenti". La 20enne è stata portata all'ospedale di Umbertide. Qui "ha ammesso di aver fatto uso di sostanze stupefacenti", proseguono i carabinieri, e "ha anche consegnato una bustina di cellophane contenete alcuni grammi di sostanza stupefacente, in quantità tale da non giustificarne il possesso solo per uso personale".