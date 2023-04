E' ai domiciliari ma esce di continuo: arrestato e rinchiuso in carcere

Catturato e rinchiuso dietro le sbarre. I carabinieri di Umbertide hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Perugia nei confronti di un 30enne, cittadino bielorusso, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L'uomo - residente nel comune di Umbertide - da qualche giorno era stato supposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti. Nel corso di alcuni controlli eseguiti dai carabinieri l'uomo non è stato trovato in casa. Il giudice ha accettato la richiesta della Procura di Perugia e ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare.

Il 30enne è stato individuato e portato a Capanne.