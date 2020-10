Coronavirus, bollettino medico di Umbertide: salgono i positivi, un ricovero

Dal Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 è arrivata comunicazione di un nuovo caso di positività al Covid-19 nel Comune di Umbertide. "Il soggetto è sottoposto a isolamento domiciliare – a renderlo noto è il sindaco Luca Carizia - Ad oggi sono dieci i casi di positività nel nostro territorio comunale: nove di loro sono in isolamento domiciliare (di cui uno è residente in un altro Comune), uno è ricoverato in ospedale”.

