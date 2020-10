Coronavirus, il sindaco di Umbertide: altri casi di positività confermati da autorità sanitaria

Il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 ha dato comunicazione di tre nuovi casi di positività nel Comune di Umbertide. Con i nuovi il totale arriva a quota 27. I soggetti si trovano in isolamento domiciliare: due di loro fanno parte di un nucleo familiare già colpito dal virus. Tra i positivi non ci sono ricoverati ma la maggior parte sono asintomatici o con leggeri sintomi. Stando ai dati della task-force sanitaria dell'Umbria potenzialmente a rischio tampone positivo ci sono altri 27 soggetti che si trovano in isolamento contumaciale. Dall'inizio della pandemia si registrano ad Umbertide 4 morti

