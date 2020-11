Umbertide, bollettino Coronavirus 8 novembre: i positivi salgono a 178, due i guariti

“L'aggiornamento odierno vede la presenza di dodici nuovi casi di positività al Covid-19 nel nostro territorio comunale". Lo ha annunciato nel bollettino ordierno il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, che tramite la pagina di Fb informa i suoi cittadini in fare quotidiano. Nel bollettino emerge anche la buona notizia che sono due le persone dichiarate guarite. "I nostri concittadini attualmente positivi sono 178, tra cui 172 si trovano in isolamento domiciliare e sei sono ricoverati in ospedali della nostra regione”: ha concluso il sindaco di Umbertide, Luca Carizia.