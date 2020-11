Coronavirus, bollettino di Umbertide: 18 nuovi positivi e 5 guariti

“Sono diciotto le positività al Covid-19 riscontrate tra i nostri concittadini nella giornata di oggi": lo ha comunicato il sindaco di Umbertide Luca Carizia in uno de bollettini peggiori dall'inizio della pandemia. Sul fronte dei guariti si registrano cinque guariti e uno dei ricoverati è tornato a casa in attesa del tampone negativo dopo aver superato la fase più difficile. "Gli attualmente positivi nel nostro territorio comunale alla data odierna sono 204: 199 sono in isolamento domiciliare e cinque sono ricoverati in strutture ospedaliere della nostra regione”: ha concluso il sindaco di Umbertide Luca Carizia.