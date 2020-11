Coronavirus, il bollettino sanitario di Umberide: boom di guariti, 9 i positivi

“Nella giornata odierna sono state comunicate le guarigioni di 35 nostri concittadini dal Covid-19 e nove nuovi casi di positività". Bollettino positivo per il Comune di Umbertide dopo giornate difficili. "Tre sono stati i ricoveri ospedalieri registrati - ha spiegato il sindaco di Luca Carizia - Ad oggi le persone positive nel Comune di Umbertide sono 196, di cui 186 si trovano in isolamento domiciliare e dieci sono ricoverate in strutture sanitarie”.