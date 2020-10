Coronavirus, sopra quota 60 i positivi ad Umbertide: nuovi casi, due ricoverati

Deciso aumento di persone positive ad Umbertide secondo i dati forniti dal Centro operativo regionale per la giornata di lunedì 26 ottobre. E' stata riscontrata la presenza di sette nuovi casi di positività al Covid-19 e di una guarigione dal virus. Tra i nuovi casi quattro persone fanno parte dello stesso nucleo familiare mentre un soggetto è proveniente da una famiglia già colpita dal virus. Attualmente sono 61 i casi positivi: 59 sono in isolamento domiciliare e due si trovano in ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.