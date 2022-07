Umbertide, blitz dei carabinieri: arrestato per spaccio

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città di Castello, ad Umbertide hanno arrestato un 28enne di nazionalità bielorussa, per detenzione e spaccio .

L’attività, alla quale hanno collaborato anche i militari delle Stazioni di Umbertide e Citerna, è maturata nella tarda serata di venerdì, quando alcuni militari, in borghese, hanno notato l’uomo, già noto, che si aggirava in maniera sospetta nelle vicinanze di un noto locale del centro.

Immediatamente fermato, il 28enne è stato trovato in possesso di una dose di crack da mezzo grammo. I militari hanno quindi deciso di estendere il controllo alla sua abitazione, ove, al di termine di una lunga perquisizione, ben occultati in diversi locali della casa, i carabinieri hanno rinvenuto un’altra dose di crack, undici dosi di cocaina già pronte da un grammo ciascuna, mentre in una pertinenza sono stati rinvenuti altri 66 grammi di cocaina. Il tutto corredato da bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Tutto lo stupefacente rinvenuto, che avrebbe consentito di immettere sul mercato locale circa 150 dosi medie per un corrispettivo di oltre mila euro, è stato sequestrato dai carabinieri.

Al termine delle attività, il 28enne arrestato è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Capanne.