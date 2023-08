Ufficialmente espulso, cenava tranquillamente al ristorante: rinchiuso in carcere

Ufficialmente espulso da anni, trovato a cena in un ristorante. È successo a Corciano. L'uomo, un pregiudicato bosniaco, è stato rinchiuso nel carcere di Capanne.

Il 55enne - che aveva già riportato altre condanne per reati contro il patrimonio e contro la persona, nonché per resistenza a pubblico ufficiale - era stato espulso nel 2019 con divieto di rientrare in Italia prima di 5 anni dall’espulsione, in alternativa alla misura detentiva che aveva scontato solo per un iniziale periodo in carcere. E invece era a Corciano.