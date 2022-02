Guerra Russia-Ucraina, i due coniugi perugini salvati e messi al sicuro dal personale dall'Ambasciata a Kiev

Nonostante le bombe, le comunicazioni difficilissime, il cambio di sede e il ridimensionamento anche dell'organico, gli uomini e le donne dell'Ambasciata d'Italia in Ucraina, dopo aver anche sentito il Console che ha avuto modo di avere rapporti diretti con i familiari, sono riusciti a "recuperare" e portare in un luogo sicuro la coppia perugina Marco e Ida che si trovavano in un albergo al centro di Kiev da due giorni. La coppia aveva raggiunto l'Ucraina, 24 ore prima dell'entrata dell'esercito russo, perchè doveva partecipare all'udienza definitiva per l'adozione di un minore dopo anni di pratiche. Purtroppo l'udienza è saltata e non si conoscono i particolari di come andrà a finire questa storia e dove si trova il minore che stava per diventare loro figlio e quindi cittadino italiano. La coppia perugina dunque sta bene ed ha avuto modo di parlare con i propri familiari in italia, come ci ha ribadito il cognato che aveva lanciato l'allarme, Franco Larocca. Si sta lavorando in queste ore per farli rientrare in Italia ma la situazione alle frontiere è semplicemente caotica e KIev, nonostante la resistenza dei cittadini, sta sempre di più diventando una capitale occupata dalle forze armate di Putin.