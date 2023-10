Ucciso in discoteca: il killer di Joel Ramirez Seipio catturato a Perugia

È stato arrestato una settimana esatta dopo la tragedia. L'uomo, ritenuto dagli inquirenti responsabile dell'uccisione del 38enne Joel Ramirez Seipio, è stato rintracciato a Perugia e, proprio in queste ultime ore, trasferito in carcere. Un'operazione complessa che ha visto protagonisti i carabinieri del comando provinciale di Arezzo e quelli della compagnia di San Giovanni Valdarno, coordinati rispettivamente dal comandante provinciale Claudio Rubertà e dal comandante di compagnia Tommaso Forziati. I dettagli delle indagini saranno resi noti durante la conferenza stampa fissata per domani, 9 ottobre ma, nel frattempo, arriva la conferma dell'arresto.

Il concerto, la rissa e poi il dramma

All'alba di domenica 1° ottobre i militari sono interventi alla discoteca El Angel Vip di Terranuova Bracciolini dove, poche ore prima, a seguito di una feroce rissa che avrebbe visto coinvolto, oltre al presunto killer, altre venti persone circa. Un episodio violentissimo conclusosi con la morte di Joel raggiunto da un frammento di un'ampolla di vetro per fumare il narghilè infrantasi negli scontri. La vittima, originario di Santo Domingo, ma cresciuto e residente a Montevarchi, dentro a quel locale c'era per assistere al concerto del rapper Bulin47, star caraibica in tour in Europa. Un evento dall'enorme richiamo che non ha tardato a registrare, anche in Valdarno, il sold out. Alle 7 circa, sarebbe scoppiata la rissa scoppiata per motivi banalissimi tra due ragazze: il posto più vicino al cantante. Un litigio, un bicchiere che si infrange e poi in un istante il caos. Venti persone si sarebbero azzuffate violentemente. Pugni, calci e arredi utilizzati come armi. Joel, come detto, sarebbe stato colpito al collo da un frammento di vetro. Un'emorragia gravissima che, come confermato dall'autopsia, ne ha provocato la morte.

I familiari della vittima hanno seguito gli sviluppi delle indagini. Lo scorso venerdì la salma di Joel è stata restituita ai suoi cari. Resta da confermare invece la data dei funerali.